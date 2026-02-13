İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    MM elektron ticarət aparan qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları qəbul edib

    Maliyyə
    • 13 fevral, 2026
    • 12:17
    MM elektron ticarət aparan qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları qəbul edib

    Milli Məclis yaz sessiyasının bu gün keçirilən plenar iclasında Azərbaycanda elektron ticarət həyata keçirən qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarlar III oxunuşda qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Vergi Məcəlləsinə, "Banklar haqqında" və "Gömrük tarifi haqqında" qanunlara təklif edilən dəyişikliklər parlamentdə müzakirə edilib.

    Qanun layihəsinə əsasən, vergi orqanlarında uçotda olmayan şəxslərə elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsindən gəlir əldə edən internet informasiya ehtiyatı vasitəsilə elektron ticarəti həyata keçirən qeyri-rezidentlər alıcısı Azərbaycanda olan iş və xidmətlərin təqdim edilməsindən dövriyyəsi təqvim ili ərzində 10 min dolların manat ekvivalentini keçdikdən sonra 30 gün müddətində elektron qaydada vergi uçotuna alınacaq. Bu maddədə qeyd olunan dövriyyəsi 10 min dolların manat ekvivalentindən aşağı olan qeyri-rezidentin elektron qaydada vergi uçotuna alınması könüllü olaraq həyata keçiriləcək.

    Bundan başqa, məsləhət, hüquq, maliyyə, mühasibat, dizayn və mühəndis xidmətlərinin elektron poçt və digər interaktiv ünsiyyət vasitələri ilə göstərilməsi, internet vasitəsilə real vaxt rejimində göstərilən tədris və təlim xidmətləri, habelə elm, təhsil, mədəniyyət, idman və əyləncə tədbirləri üçün biletlərin onlayn sifariş edilməsi xidmətləri bu maddənin məqsədləri üçün elektron ticarət qaydasında təqdim edilən xidmətlərə aid edilmir.

    Vergi orqanlarında uçotda olmayan şəxslərə elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsindən gəlir əldə edən internet informasiya ehtiyatı vasitəsilə elektron ticarəti həyata keçirən qeyri-rezidentin (bu Məcəllənin 19-cu maddəsində nəzərdə tutulan daimi nümayəndəliklər istisna olmaqla) elektron qaydada vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması, ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyata alınması, ƏDV bəyannaməsinin təqdim edilməsi və ƏDV-nin ödənilməsi qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) müəyyən edir.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq qəbul olunub.

    Milli Məclis Elektron Ticarət
    ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerce
    Azerbaijani parliament adopts new rules for tax registration of non-residents in e-commerce

    Son xəbərlər

    13:25

    Ukraynanın Aİ-yə üzvlük prosesi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    13:24

    Ali Məhkəmə: Vətəndaşlar haqlarında mediada gedən məlumatların bir müddət sonra silinməsini tələb edə bilər

    Daxili siyasət
    13:17

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə kompensasiyanın qabaqcadan ödənilməsi üçün yeni qanunun qəbulu təklif edilir

    Maliyyə
    13:13

    AFFA rəsmisi: "Bəzi futbolçular oyunun gedişatına təsir göstərməyin manipulyasiya olduğunu anlamır"

    Futbol
    13:12

    BBC "Gürcü Arzusu"nun məhkəmə iddiasına cavab verib: Araşdırmamızı dəstəkləyirik

    Region
    13:09
    Video

    "Baku TV"də müzakirə: Uşaqların ibadət ocaqlarına məcburi aparılması onların iradə azadlığını zədələyir

    Din
    13:08

    MM investisiyanın dövlət tərəfindən alınmasının yeni əsaslarını I oxunuşda qəbul edib

    Maliyyə
    13:02

    İstirahət günlərində Azərbaycanda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    12:58

    Aİ-nin koordinatoru: "Bu il Azərbaycanda "Enerji Günləri" keçiriləcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti