Васиф Гафаров: Земля в отдаленных и горных районах остается невостребованной из-за высокой стоимости

Невостребованность земельных участков в отдаленных и горных районах обусловлена их высокой стоимостью.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Васиф Гафаров на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Стоимость одной сотки земли в отдаленных и горных районах, в том числе в Лерике, установленная на уровне 3–5 тыс. манатов и выше, фактически приводит к тому, что участки остаются невостребованными и не вовлекаются в хозяйственный оборот", - заявил депутат.

По его словам, сложившаяся ситуация напрямую отражается на доходной базе муниципалитетов. "Считаю, что все проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты, должны быть всесторонне изучены и проанализированы, после чего необходимо принять соответствующие меры", - отметил он.

Депутат подчеркнул необходимость устранения системных препятствий, мешающих полноценной деятельности, прежде всего сельских муниципалитетов. В частности, по его словам, до сих пор не определены точные границы земель, находящихся в муниципальной собственности, а также не завершено составление карт, что существенно ограничивает их нормальное функционирование.