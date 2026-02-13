Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 12:36
    Васиф Гафаров: Земля в отдаленных и горных районах остается невостребованной из-за высокой стоимости

    Невостребованность земельных участков в отдаленных и горных районах обусловлена их высокой стоимостью.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Васиф Гафаров на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    "Стоимость одной сотки земли в отдаленных и горных районах, в том числе в Лерике, установленная на уровне 3–5 тыс. манатов и выше, фактически приводит к тому, что участки остаются невостребованными и не вовлекаются в хозяйственный оборот", - заявил депутат.

    По его словам, сложившаяся ситуация напрямую отражается на доходной базе муниципалитетов. "Считаю, что все проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты, должны быть всесторонне изучены и проанализированы, после чего необходимо принять соответствующие меры", - отметил он.

    Депутат подчеркнул необходимость устранения системных препятствий, мешающих полноценной деятельности, прежде всего сельских муниципалитетов. В частности, по его словам, до сих пор не определены точные границы земель, находящихся в муниципальной собственности, а также не завершено составление карт, что существенно ограничивает их нормальное функционирование.

