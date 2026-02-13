Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Милли Меджлис принял отчет Минюста о деятельности муниципалитетов

    Милли Меджлис
    • 13 февраля, 2026
    • 12:36
    Милли Меджлис принял отчет Минюста о деятельности муниципалитетов

    Милли Меджлис Азербайджана принял в одном чтении годовой доклад Министерства юстиции о деятельности муниципалитетов за 2025 год.

    Как сообщает Report, документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

    Доклад представил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов. По его словам, в 2025 году в 62 случаях материалы с выявленными признаками преступлений в деятельности муниципалитетов были направлены в следственные органы для правовой оценки.

    Из них по 14 материалам возбуждены уголовные дела, по 17 внесены представления об устранении нарушений закона, а по 31 расследование продолжается.

    В докладе отмечено, что Министерство юстиции в прошлом году направило муниципалитетам предложения или иски в суды об отмене муниципальных актов о незаконном выделении 3 142 га земельных участков.

    В результате были отменены незаконные решения о передаче в аренду 3 121 га земельных участков и в собственность 21 га земельных участков.

    Также в течение года по статье 549 Кодекса об административных проступках (воспрепятствование деятельности органа, осуществляющего административный надзор за муниципалитетами) в отношении должностных лиц были составлены протоколы и направлены в суды. На основании этих протоколов 43 председателя муниципалитетов привлечены к административной ответственности, еще три материала находятся на рассмотрении.

    Милли Меджлис Минюст Азербайджана Тогрул Гусейнов муниципалитеты
    Parlament bələdiyyələrin illik hesabatını qəbul edib
    Лента новостей