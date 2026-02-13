İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Parlament bələdiyyələrin illik hesabatını qəbul edib

    Milli Məclis
    • 13 fevral, 2026
    • 12:15
    Parlament bələdiyyələrin illik hesabatını qəbul edib

    Milli Məclis Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın (Ədliyyə Nazirliyi) illik məruzəsini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, məruzə parlamentin yaz sessiyasının bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Məruzəni təqdim edən ədliyyə nazirinin müavini Toğrul Hüseynov bildirib ki, sənədə əsasən, keçən il Azərbaycanda bələdiyyələrlə bağlı cinayət əlamətləri aşkarlanaraq toplanmış sənədlər 62 halda hüquqi qiymət verilməsi üçün istintaq orqanlarına göndərilib.

    Bildirilib ki, həmin materiallardan 14-ü üzrə cinayət işi başlanılıb, 17-i üzrə qanun pozuntularının aradan qaldırılması barədə təqdimatlar verilib, 31-i üzrə isə araşdırma yekunlaşmayıb.

    Məruzədə qeyd edilib ki, Ədliyyə Nazirliyi ötən il 3 142 ha torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılmasına dair bələdiyyə aktlarının ləğvi üçün bələdiyyələrə təklif və ya məhkəmələrə iddialar verib.

    Nəticədə 3 121 ha torpaq sahəsinin icarəyə, 21 ha torpaq sahəsinin isə mülkiyyətə verilməsi haqqında qanunsuz qərarlar ləğv edilib.

    Vurğulanıb ki, il ərzində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 549-cu (bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın fəaliyyətinə mane olma) maddəsi ilə bələdiyyənin vəzifəli şəxsləri barəsində inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edilərək məhkəmələrə göndərilib, həmin protokollar əsasında 43 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib, 3 protokol isə hazırda məhkəmələrin icraatındadır.

    İllik məruzə səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis Bələdiyyə məruzə
    Милли Меджлис принял отчет Минюста о деятельности муниципалитетов

