İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"

    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 16:20
    Adil Şükürov: Səbailin I Liqada çempionluq şansı itməyib

    "Səbail"in Azərbaycan I Liqasında çempionluq şansı itməyib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında adıçəkilən komandanın baş məşqçisi Adil Şükürov deyib.

    Mütəxəssis ötən gün XIV turda qarşılaşdıqları lider "Şəfa" ilə oyunu dəyərləndirib:

    "Əvvəlcədən bilirdik ki, oyun çətin keçəcək. Çünki turnir cədvəlinin liderinə qarşı çıxış edirdik. "Şəfa"nın üstün cəhətlərini təhlil etmişdik. İlk hissənin ortalarında bəzi qol imkanlarımız olsa da, təəssüf ki, yararlana bilmədik. Qol vura bilməsək də, planlaşdırdıqlarımızı matç ərzində həyata keçirdik. Əsas hədəfimiz çempionluq yarışından kənarda qalmamaq idi. Bunun üçün də bizə xal qazanmaq vacib oldu. Çempionluq şansımız itməyib".

    A.Şükürov zədəli futbolçuların sıraya dönməsindən sonra komandanın daha yaxşı çıxış edəcəyini düşünür:

    "Qarşıdakı oyunları düşünürük. Heyətdə zədəli futbolçular var. Onların sıraya qayıtmasını gözləyirik. Hazırda turnir cədvəlində sıxlıq yaranıb, komandalar bir-birinə çox yaxındı. Bu da çempionluq mübarizəsini daha da maraqlı edir. İnşallah, tam heyətlə növbəti oyunları qələbə ilə başa vurmaq istəyirik".

    Qeyd edək ki, ötə gün baş tutan "Səbail" - "Şəfa" matçında qapılara qol vurulmayıb. Turnir cədvəlinə 32 xalla "Şəfa" başçılıq edir. 26 xala malik "Səbail" üçüncüdür.

    Adil Şükürov Baş məşqçi I Liqa Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    16:23

    Kiyev və Berlin ilin sonuna kimi 10 dron istehsalı müəssisəsi açacaq

    Digər ölkələr
    16:20

    Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"

    Futbol
    16:15
    Video

    Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

    Digər
    16:14

    Hindistan şirkəti ABŞ-dən Venesuela neftinin alınması üçün lisenziya alıb

    Region
    16:13
    Foto

    Dövlət Xidməti yaranma gününü qeyd edib

    Daxili siyasət
    16:12

    Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyil

    Region
    16:10

    Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olub

    Fərdi
    16:07

    Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    16:06

    Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti