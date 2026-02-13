İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Belarusdakı turnirdə qarşılaşacağımız komandaları təhlil etmişik"

    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 16:55
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Belarusdakı turnirdə qarşılaşacağımız komandaları təhlil etmişik

    Azərbaycanın U-18 millisinin baş məşqçisi Aqil Nəbiyev Belarusun paytaxtı Minskdə təşkil olunacaq Beynəlxalq İnkişaf Turnirində qarşılaşacaqları rəqibləri təhlil edib.

    Mütəxəssis bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

    O, sözügedən turnirdə layiqli çıxış etmək istədiklərini bildirib:

    "Maraqlı rəqiblərlə üz-üzə gələcəyik. Artıq qarşılaşacağımız komandaları təhlil etmişik. Toplanışa 26 futbolçu dəvət olunub. 4 aydır ki, həmin futbolçularla bir yerdə deyilik, onların hansı formada olduğunu bilmirik. Bu səbəbdən toplanışa çox oyunçu çağırılıb. Onların arasından 21-i Belarusdakı turnirə yollanacaq".

    Mütəxəssis oyunların sıx qrafikdə keçiriləcəyini xatırladıb:

    "Turnirdə 5 günə 4 oyun salınıb. Gördüyünüz kimi, sıx və çətin qrafikdir. Bu baxımdan bir az problem yaşaya bilərik. Hansı futbolçuya neçənci dəqiqədən etibarən şans verəcəyimizi təxmini planlaşdırmışıq. Bu gündən Bakıdakı toplanışa start veririk. İnanırıq ki, bu turnir Azərbaycan futbolu üçün faydalı olacaq".

    Qeyd edək ki, yığma fevralın 17-dən 24-dək Belarusun paytaxtı Minskdə reallaşacaq Beynəlxalq İnkişaf Turnirinə qatılacaq. Turnirdə 8 komanda 2 qrupda yarışacaq. Milli B qrupunda Belarus, Rusiya və Özbəkistan kollektivləri ilə mübarizə aparacaq.

    Aqil Nəbiyev Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turniri Belarus Futbol xəbərləri

