"Bavariya" müdafiəçisi ilə yeni müqavilə imzalayıb
Futbol
- 13 fevral, 2026
- 17:05
Almaniyanın "Bavariya" klubu müdafiəçisi Dayot Upamekano ilə yeni müqavilə bağlayıb.
"Report" Münhen təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər veri ki, 27 yaşlı fransalı futbolçu ilə yeni sözləşmənin müddəti 2030-cu ilin yayına qədərdir.
Upamekano 2021-ci ildən "Bavariya"nın formasını geyinir.
Qeyd edək ki, futbolçu cari mövsümdə bütün turnirlərdə ümumilikdə 28 oyuna çıxıb, bir qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
