    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 17:05
    Bavariya müdafiəçisi ilə yeni müqavilə imzalayıb

    Almaniyanın "Bavariya" klubu müdafiəçisi Dayot Upamekano ilə yeni müqavilə bağlayıb.

    "Report" Münhen təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər veri ki, 27 yaşlı fransalı futbolçu ilə yeni sözləşmənin müddəti 2030-cu ilin yayına qədərdir.

    Upamekano 2021-ci ildən "Bavariya"nın formasını geyinir.

    Qeyd edək ki, futbolçu cari mövsümdə bütün turnirlərdə ümumilikdə 28 oyuna çıxıb, bir qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

