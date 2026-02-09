İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Keçən il 43 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

    Daxili siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 13:58
    Keçən il 43 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

    Vətəndaş şikayətləri əsasında bələdiyyələrin yol verdiyi nöqsanlar açıqlanıb.

    "Report"un Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsinə istinadən veridiyi məlumata görə, Bakı şəhəri üzrə bələdiyyələr tərəfindən əsasən ötən dövrlərdə qanunsuz torpaq sahələrinin ayrılması, vergitutma obyektlərinin uçotu və yerli vergilərin hesablanmasında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həlli, o cümlədən abadlaşdırma və yaşıllıqların mühafizəsi ilə bağlı vəzifələrinin lazımi səviyyədə yerinə yetirilməməsi hallarına rast gəlinir.

    Məruzədə qeyd olunub ki, region bələdiyyələri tərəfindən əsasən torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməməsi, bələdiyyə torpaqlarının zəbt edilməsi, yaxud təyinatından kənar istifadə edilməsi, qeyri-qanuni istifadə olunan, habelə icarə müddəti bitmiş torpaqların bələdiyyənin sahibliyinə qaytarılması və dəymiş ziyanın ödənilməsi istiqamətində hər hansı tədbir görülməməsi kimi nöqsanlara yol verilir.

    Qeyd edilib ki, il ərzində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 549-cu (bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın fəaliyyətinə mane olma) maddəsi ilə bələdiyyənin vəzifəli şəxsləri barəsində inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edilərək məhkəmələrə göndərilib, həmin protokollar əsasında 43 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib, 3 protokol isə hazırda məhkəmələrin icraatındadır.

    Milli Məclis Bələdiyyə məruzə
    В Азербайджане к административной ответственности привлечены 43 председателя муниципалитетов

    Son xəbərlər

    14:36

    "Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    14:32

    Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcək

    Region
    14:31

    Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    Maliyyə
    14:23

    Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmur

    Region
    14:23

    Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadır

    Turizm
    14:22

    Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    14:21

    Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:20

    Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:18

    Siyavuş Novruzov: Bələdiyyələrlə icra hakimiyyəti orqanları arasında səlahiyyət bölgüsünün dəqiq tənzimlənməsi önəmlidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti