    В Азербайджане к административной ответственности привлечены 43 главы муниципалитетов

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 14:38
    В Азербайджане к административной ответственности привлечены 43 главы муниципалитетов

    В Азербайджане в 2025 году к административной ответственности привлечены 43 председателя муниципалитетов, еще 3 дела находятся на рассмотрении.

    Как сообщает Report со ссылкой на годовой доклад органа, осуществляющего контроль за деятельностью муниципалитетов, в Баку выявлены факты незаконного выделения земель, нарушения при учете объектов налогообложения и расчете местных налогов, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по благоустройству и охране зеленых насаждений.

    В регионах зафиксированы нарушения, связанные с незаконным выделением земель, самовольным захватом или нецелевым использованием муниципальных участков, отсутствием мер по их возврату и возмещению нанесенного ущерба.

    муниципалитеты административная ответственность нарушения законодательства
    Keçən il 43 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib
