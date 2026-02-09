В Азербайджане к административной ответственности привлечены 43 главы муниципалитетов

В Азербайджане в 2025 году к административной ответственности привлечены 43 председателя муниципалитетов, еще 3 дела находятся на рассмотрении.

Как сообщает Report со ссылкой на годовой доклад органа, осуществляющего контроль за деятельностью муниципалитетов, в Баку выявлены факты незаконного выделения земель, нарушения при учете объектов налогообложения и расчете местных налогов, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по благоустройству и охране зеленых насаждений.

В регионах зафиксированы нарушения, связанные с незаконным выделением земель, самовольным захватом или нецелевым использованием муниципальных участков, отсутствием мер по их возврату и возмещению нанесенного ущерба.