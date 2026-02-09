İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ədliyyə Nazirliyi 3 min hektardan çox torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılmasına dair bələdiyyə aktının ləğvini istəyib

    Daxili siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 13:58
    Ədliyyə Nazirliyi 3 min hektardan çox torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılmasına dair bələdiyyə aktının ləğvini istəyib

    Ədliyyə Nazirliyi keçən il 3 142 ha torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılmasına dair bələdiyyə aktlarının ləğvi üçün bələdiyyələrə təklif və ya məhkəmələrə iddialar verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsində əks olunub.

    Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsində müzakirə olunan məruzədə qeyd olunub ki, nəticədə 3 121 ha torpaq sahəsinin icarəyə, 21 ha torpaq sahəsinin isə mülkiyyətə verilməsi haqqında qanunsuz qərarlar ləğv edilib.

    Sənədə əsasən, ötən il 2 057 ha örüş sahəsi ilə bağlı qanunsuz bələdiyyə aktları inzibati nəzarət orqanının təklifləri və ya məhkəmələrə verilmiş iddialar əsasında ləğv olunub və ya dəyişdirilib.

    Hesabatda o da qeyd edilib ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntularının və nöqsanların aradan qaldırılması, eləcə də təkrar törədilməsinin qarşısının alınması məqsədilə ayrı-ayrı bələdiyyələrə müxtəlif məsələləri əhatə edən 6 074 tövsiyə göndərilib.

    Milli Məclis Bələdiyyə məruzə
    Минюст Азербайджана выявил незаконное выделение 3 142 га земли муниципалитетами

    Son xəbərlər

    14:36

    "Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    14:32

    Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcək

    Region
    14:31

    Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    Maliyyə
    14:23

    Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmur

    Region
    14:23

    Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadır

    Turizm
    14:22

    Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    14:21

    Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:20

    Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:18

    Siyavuş Novruzov: Bələdiyyələrlə icra hakimiyyəti orqanları arasında səlahiyyət bölgüsünün dəqiq tənzimlənməsi önəmlidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti