Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Минюст Азербайджана выявил незаконное выделение 3 142 га земли муниципалитетами

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 14:33
    Минюст Азербайджана выявил незаконное выделение 3 142 га земли муниципалитетами

    Министерство юстиции Азербайджана в 2025 году направило в муниципалитеты предложения или иски в суды об отмене муниципальных актов о незаконном выделении 3 142 га земли.

    Как сообщает Report, такие данные приводятся в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, обсужденном в Комитете по региональным делам Милли Меджлиса.

    Согласно документу, в результате были отменены незаконные решения о предоставлении в аренду 3 121 га земли, а в собственность – 21 га.

    По данным отчета, в прошлом году на основании предложений органа административного контроля или поданных в суды, исков отменены или изменены незаконные муниципальные акты на 2 057 га пастбищных угодий.

    В докладе также отмечено, что отдельным муниципалитетам направлено 6 074 рекомендации по различным вопросам с целью устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе осуществления административного контроля за деятельностью муниципалитетов, а также предотвращения их повторения.

    Минюст Азербайджана земли муниципалитет незаконные решения суды
    Ədliyyə Nazirliyi 3 min hektardan çox torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılmasına dair bələdiyyə aktının ləğvini istəyib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:56

    Бочорошвили: Грузия желает, чтобы с США сформировалось стратегическое партнерство

    В регионе
    14:54

    В Азербайджане с начала 2026 года более 200 семей арендовали жилье у государства

    Финансы
    14:53

    Генсек: IRU намерено превратить Средний коридор в "образцовый коридор" - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    14:44

    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено около 670 га территории

    Внутренняя политика
    14:42

    Бетси Бернс Корн: Азербайджан имеет стратегическое значение

    Внешняя политика
    14:41

    Экс-замглавы "Нафтогаза" Бойко назначена руководителем ГТС Украины

    Другие страны
    14:38

    В Азербайджане к административной ответственности привлечены 43 главы муниципалитетов

    Внутренняя политика
    14:33

    Минюст Азербайджана выявил незаконное выделение 3 142 га земли муниципалитетами

    Внутренняя политика
    14:28

    Джаббар Мусаев официально покинул должность главы ИВ Нахчывана

    Внутренняя политика
    Лента новостей