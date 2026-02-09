Минюст Азербайджана выявил незаконное выделение 3 142 га земли муниципалитетами

Министерство юстиции Азербайджана в 2025 году направило в муниципалитеты предложения или иски в суды об отмене муниципальных актов о незаконном выделении 3 142 га земли.

Как сообщает Report, такие данные приводятся в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, обсужденном в Комитете по региональным делам Милли Меджлиса.

Согласно документу, в результате были отменены незаконные решения о предоставлении в аренду 3 121 га земли, а в собственность – 21 га.

По данным отчета, в прошлом году на основании предложений органа административного контроля или поданных в суды, исков отменены или изменены незаконные муниципальные акты на 2 057 га пастбищных угодий.

В докладе также отмечено, что отдельным муниципалитетам направлено 6 074 рекомендации по различным вопросам с целью устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе осуществления административного контроля за деятельностью муниципалитетов, а также предотвращения их повторения.