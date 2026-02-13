Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане предлагается дальнейшее сокращение числа муниципалитетов

    Милли Меджлис
    • 13 февраля, 2026
    • 12:39
    В Азербайджане предлагается дальнейшее сокращение числа муниципалитетов

    Сокращение числа муниципалитетов в Азербайджане позволит снизить расходы и повысить гибкость управления.

    Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании парламента заявил депутат Вугар Байрамов.

    По его словам, в Болгарии действует 265 муниципалитетов, в Беларуси - 200, в Румынии - 103, в Грузии - 69. При этом в Азербайджане их число по-прежнему выше, чем в странах Центральной и Восточной Европы, что отражается на эффективности и прозрачности работы.

    Депутат отметил, что на тысячу жителей в стране приходится большое количество муниципалитетов, поэтому дальнейшее сокращение было бы оправданным.

    Ранее в Азербайджане 1 400 муниципалитетов были объединены, в результате чего их общее число сократилось до 685.

    Вугар Байрамов муниципалитеты
    Azərbaycanda bələdiyyələrin sayının yenidən azaldılması təklif olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    13:13

    В выходные в Азербайджане ожидается усиление ветра

    Экология
    13:07

    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексацией

    Социальная защита
    13:06

    Сибига и Вадефуль обсудили продвижение вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    13:04

    Милли Меджлис одобрил новый порядок взыскания неоплаченных штрафов из доходов осужденных

    Милли Меджлис
    13:04

    Польские пограничники задержали 8 человек за контрабанду метеошарами из Беларуси

    Другие страны
    12:56

    14 февраля в Азербайджане ожидается до 20° тепла

    Экология
    12:53

    Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждается

    В регионе
    12:49

    ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerce

    Финансы
    12:40

    В Кыргызстане арестованы 5 человек за обращение в проведении досрочных выборов президента

    В регионе
    Лента новостей