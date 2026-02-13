В Азербайджане предлагается дальнейшее сокращение числа муниципалитетов

Сокращение числа муниципалитетов в Азербайджане позволит снизить расходы и повысить гибкость управления.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании парламента заявил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, в Болгарии действует 265 муниципалитетов, в Беларуси - 200, в Румынии - 103, в Грузии - 69. При этом в Азербайджане их число по-прежнему выше, чем в странах Центральной и Восточной Европы, что отражается на эффективности и прозрачности работы.

Депутат отметил, что на тысячу жителей в стране приходится большое количество муниципалитетов, поэтому дальнейшее сокращение было бы оправданным.

Ранее в Азербайджане 1 400 муниципалитетов были объединены, в результате чего их общее число сократилось до 685.