В Азербайджане предлагается дальнейшее сокращение числа муниципалитетов
Милли Меджлис
- 13 февраля, 2026
- 12:39
Сокращение числа муниципалитетов в Азербайджане позволит снизить расходы и повысить гибкость управления.
Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании парламента заявил депутат Вугар Байрамов.
По его словам, в Болгарии действует 265 муниципалитетов, в Беларуси - 200, в Румынии - 103, в Грузии - 69. При этом в Азербайджане их число по-прежнему выше, чем в странах Центральной и Восточной Европы, что отражается на эффективности и прозрачности работы.
Депутат отметил, что на тысячу жителей в стране приходится большое количество муниципалитетов, поэтому дальнейшее сокращение было бы оправданным.
Ранее в Азербайджане 1 400 муниципалитетов были объединены, в результате чего их общее число сократилось до 685.
