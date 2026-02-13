Минюст: Число админнарушений среди муниципальных чиновников значительно сократилось

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    В Азербайджане за прошлый год значительно сократилось число административных правонарушений, совершенных должностными лицами муниципалитетов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов, выступая в парламенте при обсуждении годового о деятельности муниципалитетов.

    Замминистра напомнил, что с прошлого года в соответствии с требованиями законодательства все муниципальные акты по стране представляются для административного рассмотрения в электронном формате через информационную систему "Работа с муниципалитетами".

    "В результате принятых мер случаи несвоевременного представления муниципальных актов, а также количество административных правонарушений, совершенных должностными лицами муниципалитетов, значительно сократились", - отметил он.

    По его словам, в прошлом году 43 должностных лица муниципалитетов были привлечены судами к административной ответственности.

    Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıb
