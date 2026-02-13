Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 13 февраля, 2026
    • 12:36
    Фреринг: В Азербайджане растет интерес к инициативе Соглашение мэров

    В Азербайджане растет интерес к инициативе "Соглашение мэров".

    Как передает корреспондент Report из Нахчывана, об этом заявил руководитель команды инициативы "Соглашение мэров - Восточное партнерство" Кристоф Фреринг на мероприятии, посвященном данной инициативе.

    Он отметил, что основная цель мероприятий, проводимых в рамках "Соглашения мэров", - обеспечить города необходимыми знаниями для принятия информированных решений:

    "Мы наблюдаем рост интереса со стороны Азербайджана. Наша задача - предоставлять муниципалитетам ясную информацию, практические инструменты и реальные примеры, чтобы они могли принять решение о присоединении к инициативе и определить, как это сделать".

    Фреринг подчеркнул, что на глобальном уровне цели в области климата предполагают сокращение выбросов на 55% к 2030 году в рамках стратегии Европейского союза: "В 2025 году мы также приняли цели климатической нейтральности в соответствии со стратегией ЕС. Для ЕС эта цель предполагает сокращение выбросов на 80-95% к 2050 году. Это крайне амбициозная задача, однако мы поставили цель - достичь сокращения выбросов на 60% к 2050 году. До 2050 года у нас есть время для совместной работы.".

    Komanda rəhbəri: "Azərbaycanda Merlər Razılaşması təşəbbüsünə maraq artır"
    Team leader: Interest in Covenant of Mayors initiative growing in Azerbaijan
