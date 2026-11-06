Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Эссекском университете Великобритании прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Наука и образование
    • 06 ноября, 2026
    • 17:27
    В Эссекском университете Великобритании прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    В преддверии 8 Ноября - Дня Победы в Эссекском университете в Великобритании состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине исторической победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

    Об этом Report сообщили в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

    В мероприятии приняли участие советник посольства Азербайджана в Великобритании Рамиль Тагиев, докторант Эссекского университета Фарид Адилов, избранный членом Комитета ООН по правам ребенка (CRC) на 2027-2031 годы, руководитель Азербайджанского студенческого общества Али Халилов, азербайджанские студенты, а также иностранные гости.

    Выступившие подчеркнули, что молодые азербайджанцы, получающие образование за рубежом, несут моральную ответственность за достойное представление своей страны и информирование международной общественности об истории и современных реалиях Азербайджана.

    В рамках мероприятия азербайджанские студенты и иностранные гости обсудили историю, культурное наследие и современное развитие Азербайджана, а также перспективы азербайджано-британских отношений.

    8 Ноября - День Победы Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Великобритания
    Фото
    Böyük Britaniyanın Esseks Universitetində Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    08:40
    Китайская ракета Ceres-2 вывела на орбиту четыре спутника
    Другие страны
    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    Лента новостей