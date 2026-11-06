В Эссекском университете Великобритании прошло мероприятие по случаю Дня Победы

В преддверии 8 Ноября - Дня Победы в Эссекском университете в Великобритании состоялось мероприятие, посвященное шестой годовщине исторической победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Об этом Report сообщили в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В мероприятии приняли участие советник посольства Азербайджана в Великобритании Рамиль Тагиев, докторант Эссекского университета Фарид Адилов, избранный членом Комитета ООН по правам ребенка (CRC) на 2027-2031 годы, руководитель Азербайджанского студенческого общества Али Халилов, азербайджанские студенты, а также иностранные гости.

Выступившие подчеркнули, что молодые азербайджанцы, получающие образование за рубежом, несут моральную ответственность за достойное представление своей страны и информирование международной общественности об истории и современных реалиях Азербайджана.

В рамках мероприятия азербайджанские студенты и иностранные гости обсудили историю, культурное наследие и современное развитие Азербайджана, а также перспективы азербайджано-британских отношений.