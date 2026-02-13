Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    14 февраля в Азербайджане ожидается до 20° тепла

    Экология
    • 13 февраля, 2026
    • 12:56
    В Азербайджане 14 февраля температура воздуха прогреется до 20°.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - ​​15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 753 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки и снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 0-5, днем ​​- 13-18° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​- 8-13° тепла.

    Лента новостей