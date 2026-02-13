14 февраля в Азербайджане ожидается до 20° тепла

В Азербайджане 14 февраля температура воздуха прогреется до 20°.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - ​​15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 753 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки и снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем ​​- 13-18° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​- 8-13° тепла.