14 февраля в Азербайджане ожидается до 20° тепла
- 13 февраля, 2026
- 12:56
В Азербайджане 14 февраля температура воздуха прогреется до 20°.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 753 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки и снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла.