В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане за последние 10 лет 38 женщин, перенесших трансплантацию почек и печени, родили здоровых детей.

Об этом Report сообщил врач отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя Мирджалал Кязыми.

По его словам, и матери, и дети живут полноценной жизнью и чувствуют себя хорошо.

"За этот период 20 женщин, перенесших трансплантацию почки, родили 21 ребенка. Три пациентки после этой операции родили трех детей [каждая]. У одной женщины родилась двойня. Кроме того, 18 женщинам была успешно осуществлена трансплантация печени, и все они впоследствии стали матерями. Одна пациентка после пересадки печени родила троих детей", - отметил он.

Напомним, что 24 февраля 2025 года в Азербайджане впервые была проведена пересадка органов от посмертного донора, а 31 октября 2025 года впервые в Кавказском регионе осуществлена трансплантация сердца от посмертного донора.