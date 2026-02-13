Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВ

    Здоровье
    • 13 февраля, 2026
    • 14:30
    В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВ

    В Азербайджане за последние 10 лет 38 женщин, перенесших трансплантацию почек и печени, родили здоровых детей.

    Об этом Report сообщил врач отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя Мирджалал Кязыми.

    По его словам, и матери, и дети живут полноценной жизнью и чувствуют себя хорошо.

    "За этот период 20 женщин, перенесших трансплантацию почки, родили 21 ребенка. Три пациентки после этой операции родили трех детей [каждая]. У одной женщины родилась двойня. Кроме того, 18 женщинам была успешно осуществлена трансплантация печени, и все они впоследствии стали матерями. Одна пациентка после пересадки печени родила троих детей", - отметил он.

    Напомним, что 24 февраля 2025 года в Азербайджане впервые была проведена пересадка органов от посмертного донора, а 31 октября 2025 года впервые в Кавказском регионе осуществлена трансплантация сердца от посмертного донора.

