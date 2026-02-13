İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Azərbaycanda orqan köçürülməsindən sonra ana olan qadınların sayı açıqlanıb – EKSKLÜZİV

    Sağlamlıq
    • 13 fevral, 2026
    • 13:55
    Azərbaycanda orqan köçürülməsindən sonra ana olan qadınların sayı açıqlanıb – EKSKLÜZİV

    Azərbaycanda son 10 ildə böyrək və qaraciyər transplantasiyası icra olunmuş 38 qadın sağlam uşaq dünyaya gətirib.

    Bu barədə "Report"a Mərkəzi Gömrük Hospitalının Cərrahiyyə və Orqan Transplantasiyası şöbəsinin həkimi Mircəlal Kazımi məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, həmin qadınlar və övladları hazırda sağlam şəkildə həyatlarına davam edirlər:

    "Sözügedən dövrdə 20 böyrək transplantasiya icra edilmiş qadın 21 uşaq dünyaya gətirib. Sözügedən transplantasiya əməliyyatından sonra üç qadının hər biri dünyaya üç sağlam uşaq gətirib. Bir nəfərin isə əkiz uşağı doğulub. Bununla yanaşı 18 qadına qaraciyər transplantasiyası icra olunub və onların hər biri ana olub. Qaraciyər transplantasiyası icra edilmiş qadınlardan biri isə üç uşaq dünyaya gətirib".

    Xatırladaq ki, 2025-ci il fevralın 24-də Azərbaycanda ilk dəfə meyit donordan alınan orqan köçürülməsi həyata keçirilib. 2025-ci il oktyabrın 31-də isə Qafqaz regionunda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib.

    Orqan transplantasiyası Mircəlal Kazımi Səhiyyə Nazirliyi Eksklüziv xəbər
    В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВ
    Number of women who became mothers after organ transplants in Azerbaijan revealed – EXCLUSIVE

    Son xəbərlər

    14:52
    Foto

    Naxçıvanda mülki müdafiə işinin təşkili ilə bağlı toplanış keçirilib

    Daxili siyasət
    14:48

    Qaxın sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    14:47

    Azərbaycan XİN-də İndoneziya ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    14:45

    Ötən il Dövlət Komitəsinə məişət zorakılığı ilə bağlı 514 müraciət olub

    Daxili siyasət
    14:39

    Azərbaycan Qazaxıstana ispanaq ixrac etməyə başlayıb

    Biznes
    14:39

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçən il 17 uşaq müəssisəsində monitorinq aparıb

    Daxili siyasət
    14:30

    Qırğızıstan Prezidentinin yeni səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib

    Region
    14:22

    Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıb

    Futbol
    14:20

    Danimarka və Qrenlandiyanın Baş nazirləri Münxendə ABŞ dövlət katibi ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti