В МИД Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений с Индонезией
Внешняя политика
- 13 февраля, 2026
- 14:24
Директор департамента Азии и Тихого океана МИД Азербайджана Джалал Мирзаев встретился с послом Индонезии Берлианом Хелми.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Индонезии в соцсети "Х".
Встреча состоялась в Министерстве иностранных дел Азербайджана. "Стороны обменялись мнениями о дальнейшем укреплении и развитии двусторонних отношений", - отмечает посольство.
The Director of the Asia and Pacific Department @AzerbaijanMFA, H.E. Mr. Jalal Mirzayev, met with the Ambassador of 🇮🇩to 🇦🇿, H.E. Mr. Berlian Helmy. During the meeting, the parties exchanged views on further strengthening and advancing bilateral relations. #Azerbaijan… pic.twitter.com/7YhzPoO70o— AzEmbIndonesia (@AzEmbIndonesia) February 13, 2026
