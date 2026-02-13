Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В МИД Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений с Индонезией

    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 14:24
    В МИД Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений с Индонезией

    Директор департамента Азии и Тихого океана МИД Азербайджана Джалал Мирзаев встретился с послом Индонезии Берлианом Хелми.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Индонезии в соцсети "Х".

    Встреча состоялась в Министерстве иностранных дел Азербайджана. "Стороны обменялись мнениями о дальнейшем укреплении и развитии двусторонних отношений", - отмечает посольство.

    Индонезия Азербайджан Джалал Мирзаев Берлиан Хелми двусторонние отношения
    Azerbaijan, Indonesia mull development of bilateral relations
    Ты - Король

    Последние новости

    14:42

    В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в Сирии

    Происшествия
    14:30

    В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВ

    Здоровье
    14:26

    NIS направила в США запрос на лицензию для продолжения работы после 20 февраля

    Энергетика
    14:24

    В МИД Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений с Индонезией

    Внешняя политика
    14:16

    В Кыргызстане назначен новый полномочный представитель президента

    В регионе
    14:15

    В Казахстане до 2029 года пробурят 24 поисковые скважины

    В регионе
    14:14

    Премьеры Дании и Гренландии проведут встречу с госсекретарем США в Мюнхене

    Другие страны
    14:11
    Фото
    Видео

    В Армении стартовал круглый стол в рамках инициативы "Мост мира"

    Внешняя политика
    14:10

    Верховный суд о праве на забвение: граждане могут требовать удаления информации о себе из СМИ

    Внутренняя политика
    Лента новостей