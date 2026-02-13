Премьеры Дании и Гренландии проведут встречу с госсекретарем США в Мюнхене
Другие страны
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Фредериксен заявила журналистам.
Датский премьер отметила, что на встрече будет обсуждаться вопрос Гренландии.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также примет участие во встрече.
