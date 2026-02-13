NIS направила в США запрос на лицензию для продолжения работы после 20 февраля

Сербская нефтяная компания NIS направила в Минфин США новый запрос на выдачу специальной лицензии, которая позволит компании продолжать свою деятельность после 20 февраля, когда завершится срок действия предыдущего разрешения.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

"В своем запросе NIS подчеркивает важность непрерывной работы компании для экономики Республики Сербия, а также продолжающиеся переговоры об изменении структуры собственности, заявляя, что продление лицензии на деятельность предоставит заинтересованным сторонам необходимый срок для завершения этих обсуждений", - отмечается в заявлении.

Ранее США выдали акционерам и заинтересованным сторонам лицензию на ведение переговоров об изменениях в структуре собственности NIS до 24 марта.

Венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% сербской компании, MOL может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Для завершения сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта нынешнего года.