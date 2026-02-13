В Казахстане до 2029 года пробурят 24 поисковые скважины

В Казахстане до 2029 года планируется пробурить 24 поисковые скважины.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом стало известно в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова.

Асхат Хасенов сообщил, что в 2025 году заключены контракты с китайскими компаниями CNOOC и Sinopec по недропользованию на проектах Жылыой в Атырауской области и Березовский в Западно-Казахстанской области. Крупные международные компании Turkish Petroleum Corporation, BP и Хорватское агентство по углеводородам изучают перспективные участки в Казахстане.

В 2025 году завершено бурение 8 поисковых скважин, а до 2029 года планируется пробурить еще 24. Общий объем инвестиций в геологоразведку глубоких и малоизученных участков превысит $900 млн.

По итогам 2025 года объем добычи нефти и конденсата составил 26,2 млн тонн, что на 10% выше уровня 2024 года. Ведется работа по увеличению добычи газа на 2,3 млрд кубометров в год на месторождениях Западная Прорва, Центральный Урихтау и Рожковское.