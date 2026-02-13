В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в Сирии
Происшествия
- 13 февраля, 2026
- 14:42
Завершился судебный процесс над Абдулсамадом Атаевым и Эльнуром Рафиевым, обвиняемыми в финансировании терроризма в Сирии.
Как сообщает Report, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева зачитан приговор.
По решению суда, Абдулсамад Атаев и Эльнур Рафиев приговорены к 10 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.
Отметим, что Абдулсамад Атаев и Эльнур Рафиев были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, им было предъявлено окончательное обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) УК АР.
Последние новости
15:20
США добиваются обеспечения безопасности поставок нефти по КТКВ регионе
15:17
Фото
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ГерманиюВнешняя политика
15:15
Суд продлил арест экс-главе ИВ ГахаПроисшествия
15:12
Число погибших в Мадагаскаре в результате циклона "Гезани" возросло до 38 человекДругие страны
15:07
В Госкомитет в 2025 году поступило 514 обращений в связи с домашним насилиемВнутренняя политика
15:06
В Кремле назвали дату нового раунда переговоров с США и Украиной - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:02
В Непале проходят акции в поддержку бывшего монархаДругие страны
14:53
Госкомитет по вопросам семьи провел мониторинг в 17 детских учреждениях в 2025гВнутренняя политика
14:51