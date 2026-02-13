В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в Сирии

Завершился судебный процесс над Абдулсамадом Атаевым и Эльнуром Рафиевым, обвиняемыми в финансировании терроризма в Сирии.

Как сообщает Report, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева зачитан приговор.

По решению суда, Абдулсамад Атаев и Эльнур Рафиев приговорены к 10 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что Абдулсамад Атаев и Эльнур Рафиев были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, им было предъявлено окончательное обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) УК АР.