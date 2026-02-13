Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в Сирии

    Происшествия
    • 13 февраля, 2026
    • 14:42
    В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в Сирии

    Завершился судебный процесс над Абдулсамадом Атаевым и Эльнуром Рафиевым, обвиняемыми в финансировании терроризма в Сирии.

    Как сообщает Report, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева зачитан приговор.

    По решению суда, Абдулсамад Атаев и Эльнур Рафиев приговорены к 10 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

    Отметим, что Абдулсамад Атаев и Эльнур Рафиев были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, им было предъявлено окончательное обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) УК АР.

    Сирия Бакинский суд по тяжким преступлениям
