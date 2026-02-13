Верховный суд о праве на забвение: граждане могут требовать удаления информации о себе из СМИ

Верховный суд Азербайджана обозначил правовые рамки реализации права на забвение, установив, в каких случаях граждане смогут требовать удаления из медиапространства утратившей актуальность информации о себе.

Как сообщили Report в Верховном суде, Европейский суд по правам человека признал право на забвение в рамках статьи 8 Европейской конвенции "О защите прав человека и основных свобод" (право на уважение частной и семейной жизни).

В постановлении Пленума "О защите прав личности" Верховный суд Азербайджана изложил новые подходы к применению данного права. Согласно позиции суда, распространение информации в публичном пространстве не может иметь бессрочный характер, и при определенных условиях у лица может возникнуть право быть забытым.

Речь идет о случаях, когда по истечении определенного времени информация утратила актуальность, перестала представлять общественный и государственный интерес и больше не имеет значимости для общества. Однако для удовлетворения таких требований сведения должны быть размещены на цифровых платформах, а заявитель обязан доказать, что информация по-прежнему наносит ущерб его интересам.

Право на забвение распространяется не только на физических, но и на юридических лиц как неимущественное право. Так, юридическое лицо может требовать удаления из медиа информации, опубликованной, к примеру, пять лет назад о дефектной продукции. Иски должны предъявляться к операторам, разместившим информацию, включая онлайн-платформы и средства массовой информации.

При этом подчеркивается, что если сведения распространялись в интересах государства или общества и сохраняют актуальность, их публикация является законной, независимо от согласия лица и источника распространения. В таких случаях лицо не вправе требовать их удаления или корректировки, даже если информация носит негативный характер.