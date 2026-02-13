Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Верховный суд о праве на забвение: граждане могут требовать удаления информации о себе из СМИ

    Внутренняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 14:10
    Верховный суд о праве на забвение: граждане могут требовать удаления информации о себе из СМИ

    Верховный суд Азербайджана обозначил правовые рамки реализации права на забвение, установив, в каких случаях граждане смогут требовать удаления из медиапространства утратившей актуальность информации о себе.

    Как сообщили Report в Верховном суде, Европейский суд по правам человека признал право на забвение в рамках статьи 8 Европейской конвенции "О защите прав человека и основных свобод" (право на уважение частной и семейной жизни).

    В постановлении Пленума "О защите прав личности" Верховный суд Азербайджана изложил новые подходы к применению данного права. Согласно позиции суда, распространение информации в публичном пространстве не может иметь бессрочный характер, и при определенных условиях у лица может возникнуть право быть забытым.

    Речь идет о случаях, когда по истечении определенного времени информация утратила актуальность, перестала представлять общественный и государственный интерес и больше не имеет значимости для общества. Однако для удовлетворения таких требований сведения должны быть размещены на цифровых платформах, а заявитель обязан доказать, что информация по-прежнему наносит ущерб его интересам.

    Право на забвение распространяется не только на физических, но и на юридических лиц как неимущественное право. Так, юридическое лицо может требовать удаления из медиа информации, опубликованной, к примеру, пять лет назад о дефектной продукции. Иски должны предъявляться к операторам, разместившим информацию, включая онлайн-платформы и средства массовой информации.

    При этом подчеркивается, что если сведения распространялись в интересах государства или общества и сохраняют актуальность, их публикация является законной, независимо от согласия лица и источника распространения. В таких случаях лицо не вправе требовать их удаления или корректировки, даже если информация носит негативный характер.

    Верховный суд право на забвение
    Ali Məhkəmə: Vətəndaşlar barələrində mediada gedən məlumatların bir müddət sonra silinməsini tələb edə bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    14:42

    В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в Сирии

    Происшествия
    14:30

    В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВ

    Здоровье
    14:26

    NIS направила в США запрос на лицензию для продолжения работы после 20 февраля

    Энергетика
    14:24

    В МИД Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений с Индонезией

    Внешняя политика
    14:16

    В Кыргызстане назначен новый полномочный представитель президента

    В регионе
    14:15

    В Казахстане до 2029 года пробурят 24 поисковые скважины

    В регионе
    14:14

    Премьеры Дании и Гренландии проведут встречу с госсекретарем США в Мюнхене

    Другие страны
    14:11
    Фото
    Видео

    В Армении стартовал круглый стол в рамках инициативы "Мост мира"

    Внешняя политика
    14:10

    Верховный суд о праве на забвение: граждане могут требовать удаления информации о себе из СМИ

    Внутренняя политика
    Лента новостей