    В Кыргызстане назначен новый полномочный представитель президента

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 14:16
    В Кыргызстане назначен новый полномочный представитель президента

    Советник президента Кыргызстана Бектур Зулпиев назначен полномочным представителем президента и кабинета министров страны.

    Как передает Report, об этом сообщает кабмин Кыргызстана.

    Его предшественник, Алмасбек Абытов, освобожден от должности по собственному желанию.

    Соответствующие распоряжения подписал председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

    Лента новостей