В Кыргызстане назначен новый полномочный представитель президента
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 14:16
Советник президента Кыргызстана Бектур Зулпиев назначен полномочным представителем президента и кабинета министров страны.
Как передает Report, об этом сообщает кабмин Кыргызстана.
Его предшественник, Алмасбек Абытов, освобожден от должности по собственному желанию.
Соответствующие распоряжения подписал председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Последние новости
14:42
В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в СирииПроисшествия
14:30
В Азербайджане 38 женщин стали матерями после трансплантации органов – ЭКСКЛЮЗИВЗдоровье
14:26
NIS направила в США запрос на лицензию для продолжения работы после 20 февраляЭнергетика
14:24
В МИД Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений с ИндонезиейВнешняя политика
14:16
В Кыргызстане назначен новый полномочный представитель президентаВ регионе
14:15
В Казахстане до 2029 года пробурят 24 поисковые скважиныВ регионе
14:14
Премьеры Дании и Гренландии проведут встречу с госсекретарем США в МюнхенеДругие страны
14:11
Фото
Видео
В Армении стартовал круглый стол в рамках инициативы "Мост мира"Внешняя политика
14:10