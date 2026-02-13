Qırğızıstan Prezidentinin yeni səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib
Region
- 13 fevral, 2026
- 14:30
Qırğızıstan Prezidentinin müşaviri Bektur Zulpiyev dövlət başçısının və ölkənin Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Onun sələfi Almasbek Abıtov öz xahişi ilə vəzifəsindən azad edilib.
Müvafiq sərəncamları Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri Adılbek Kasımaliyev imzalayıb.
Son xəbərlər
14:52
Foto
Naxçıvanda mülki müdafiə işinin təşkili ilə bağlı toplanış keçirilibDaxili siyasət
14:48
Qaxın sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıbHadisə
14:47
Azərbaycan XİN-də İndoneziya ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı müzakirə edilibXarici siyasət
14:45
Ötən il Dövlət Komitəsinə məişət zorakılığı ilə bağlı 514 müraciət olubDaxili siyasət
14:39
Azərbaycan Qazaxıstana ispanaq ixrac etməyə başlayıbBiznes
14:39
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçən il 17 uşaq müəssisəsində monitorinq aparıbDaxili siyasət
14:30
Qırğızıstan Prezidentinin yeni səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilibRegion
14:22
Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıbFutbol
14:20