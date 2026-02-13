В Армении стартовал круглый стол в рамках инициативы "Мост мира"
Внешняя политика
- 13 февраля, 2026
- 14:11
В Армении стартовал двусторонний круглый стол в рамках инициативы "Мост мира" с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.
Как сообщает Report, стороны рассмотрят процессы, вытекающие из мирной повестки, утвержденной 8 августа 2025 года на Вашингтонском саммите.
