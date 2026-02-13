İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    "Sülh Körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin dəyirmi masası başlayıb

    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 14:05
    Sülh Körpüsü təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin dəyirmi masası başlayıb

    Ermənistanda "Sülh Körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə ikitərəfli dəyirmi masa öz işinə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, müzakirələr zamanı Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqton Sammitində təsdiq edilmiş sülh gündəliyindən irəli gələn prosesləri müzakirə edəcəklər.

    Foto
    Video
    В Армении стартовал круглый стол в рамках инициативы "Мост мира"
    Foto
    Azerbaijan-Armenia bilateral civil society roundtable gets underway

    Son xəbərlər

    14:52
    Foto

    Naxçıvanda mülki müdafiə işinin təşkili ilə bağlı toplanış keçirilib

    Daxili siyasət
    14:48

    Qaxın sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    14:47

    Azərbaycan XİN-də İndoneziya ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    14:45

    Ötən il Dövlət Komitəsinə məişət zorakılığı ilə bağlı 514 müraciət olub

    Daxili siyasət
    14:39

    Azərbaycan Qazaxıstana ispanaq ixrac etməyə başlayıb

    Biznes
    14:39

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçən il 17 uşaq müəssisəsində monitorinq aparıb

    Daxili siyasət
    14:30

    Qırğızıstan Prezidentinin yeni səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib

    Region
    14:22

    Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıb

    Futbol
    14:20

    Danimarka və Qrenlandiyanın Baş nazirləri Münxendə ABŞ dövlət katibi ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti