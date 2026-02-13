Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждается

Обсуждения по продлению мандата наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA) не ведутся.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам глава наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркус Риттер.

"Власти Армении хотят, чтобы гражданская миссия наблюдателей Евросоюза продолжила работу до подписания и ратификации мирного договора (с Азербайджаном). Однако, обсуждений о продлении мандата миссии нет", - сказал он.

Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.