Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждается

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 12:53
    Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждается

    Обсуждения по продлению мандата наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA) не ведутся.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам глава наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркус Риттер.

    "Власти Армении хотят, чтобы гражданская миссия наблюдателей Евросоюза продолжила работу до подписания и ратификации мирного договора (с Азербайджаном). Однако, обсуждений о продлении мандата миссии нет", - сказал он.

    Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.

    Евросоюз Армения наблюдательная миссия ЕС в Армении (EUMA) Маркус Риттер
    Ritter: Ermənistanda Aİ-nin missiyasının mandatının uzadılması müzakirə olunmur
    Ritter: No discussions on extending EU mission's mandate in Armenia
    Ты - Король

    Последние новости

    13:13

    В выходные в Азербайджане ожидается усиление ветра

    Экология
    13:07

    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексацией

    Социальная защита
    13:06

    Сибига и Вадефуль обсудили продвижение вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    13:04

    Милли Меджлис одобрил новый порядок взыскания неоплаченных штрафов из доходов осужденных

    Милли Меджлис
    13:04

    Польские пограничники задержали 8 человек за контрабанду метеошарами из Беларуси

    Другие страны
    12:56

    14 февраля в Азербайджане ожидается до 20° тепла

    Экология
    12:53

    Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждается

    В регионе
    12:49

    ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerce

    Финансы
    12:40

    В Кыргызстане арестованы 5 человек за обращение в проведении досрочных выборов президента

    В регионе
    Лента новостей