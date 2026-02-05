Бакинский суд избрал меру пресечения подростку, обвиняемой в убийстве отца

Низаминский районный суд приговорил 15-летнюю жительницу столицы, обвиняемую в убийстве отца, к домашнему аресту сроком на четыре месяца.

Как сообщает Report, решение принято судом сегодня.

Согласно информации, прокуратурой Низаминского района подростку предъявлено обвинение по статье 126.3 УК АР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, 15-летний подросток обвиняется в убийстве своего отца Руфата Гашимова (1977 г.р.). Инцидент произошел 2 февраля в одной из квартир на территории Низаминского района Баку. Девушка нанесла ему тяжелые травмы, на следующий день мужчина скончался в больнице. Подозреваемая была задержана.

По имеющейся информации, инцидент произошел на фоне семейного конфликта - девушка нанесла ножевое ранение отцу, защищая мать от побоев.