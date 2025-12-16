Ərdoğan 16-cı Səfirlər Konfransı çərçivəsində xarici diplomatları qəbul edib
Region
- 16 dekabr, 2025
- 20:37
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 16-cı Səfirlər Konfransı çərçivəsində xarici işlər naziri Hakan Fidanı və xarici ölkələrin səfirlərini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, bu gün Ankarada 16-cı Səfirlər Konfransı keçirilib. Türkiyə Prezidenti konfransda çıxış edib.
