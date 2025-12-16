WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Tovuzda erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 16 dekabr, 2025
    • 08:41
    Tovuz Rayon Polis Şöbəsinə rayonun Yuxarı Öysüzlü kəndində 2011-ci il təvəllüdlü qızın toy mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub.

    Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan "Report"un Qərb bürosuna bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həmin mərasimin qarşısı alınıb və tərəflərin valideynləri ərazi üzrə polis orqanına dəvət olunublar.

    Onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb, qanunvericiliyin tələbləri izah edilib və barələrində inzibati protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib.

    Məhkəmənin qərarı ilə valideynlərdən biri 1 ay müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.

