Tovuzda erkən nikahın qarşısı alınıb
Hadisə
- 16 dekabr, 2025
- 08:41
Tovuz Rayon Polis Şöbəsinə rayonun Yuxarı Öysüzlü kəndində 2011-ci il təvəllüdlü qızın toy mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan "Report"un Qərb bürosuna bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həmin mərasimin qarşısı alınıb və tərəflərin valideynləri ərazi üzrə polis orqanına dəvət olunublar.
Onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb, qanunvericiliyin tələbləri izah edilib və barələrində inzibati protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib.
Məhkəmənin qərarı ilə valideynlərdən biri 1 ay müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.
Son xəbərlər
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2025)Maliyyə
08:52
Avstraliya polisinin hücumçuların terrorçularla əlaqəli olmalarına dair heç bir dəlili yoxdurDigər ölkələr
08:41
Tovuzda erkən nikahın qarşısı alınıbHadisə
08:30
Kamboca ilə münaqişədə 17 Tailand hərbçisi həlak olubDigər ölkələr
08:25
Bakıda 15 istiqamətdə tıxac varİnfrastruktur
08:05
Bu gün Biləsuvarın kəndində üç saat işıq olmayacaqEnergetika
07:47
ABŞ narkotik daşıyan uç kateri vurub, səkkiz nəfər ölübDigər ölkələr
07:20
Tramp "BBC"ni məhkəməyə veribDigər ölkələr
07:15