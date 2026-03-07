İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Küveytdə qalan hakimlərimiz Vətənə dönüblər

    Hadisə
    • 07 mart, 2026
    • 21:32
    Küveytdə qalan hakimlərimiz Vətənə dönüblər

    Azərbaycanlı FIFA referisi Əliyar Ağayev və FIFA VAR referisi Nicat İsmayıllı Yaxın Şərqdə baş verən hərbi gərginlik səbəbindən bir müddət Küveytdən Azərbaycana qayıda bilmirdilər.

    Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasında (AFFA) "Report"a bildirilib ki, bu gün referilərimiz təhlükəsiz şəkildə vətənə qayıdıblar.

    AFFA yaranmış vəziyyət zamanı göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə və Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyinə təşəkkürünü bildirib.

    AFFA Küveyt referi
    Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родину

    Son xəbərlər

    22:05

    Prezidentin sosial media hesablarında 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edilib

    Daxili siyasət
    22:01
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Kot-d"İvuarda səfərdə olub

    Xarici siyasət
    21:52
    Foto

    İrandan Azərbaycana 10-a yaxın diplomat təxliyə olunub – YENİLƏNİB - 4

    Xarici siyasət
    21:50

    İran ordusu ABŞ bazalarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    21:32

    Küveytdə qalan hakimlərimiz Vətənə dönüblər

    Hadisə
    21:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Səhvlərimizi aradan qaldırmağa çalışacağıq"

    Futbol
    21:19

    Orban: Macarıstan Azərbaycana hər bir dəstək göstərməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    21:18
    Foto

    Türk dövlətləri Azərbaycan və Türkiyəyə güclü dəstəklərini ifadə ediblər

    Xarici siyasət
    21:15

    ABŞ İranın Azərbaycana qarşı PUA hücumlarını pisləyib, həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti