İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Polis: ABŞ-nin Norveçdəki səfirliyi partlayış nəticəsində cüzi zədələnib

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 12:58
    Polis: ABŞ-nin Norveçdəki səfirliyi partlayış nəticəsində cüzi zədələnib

    Norveçin paytaxtı Oslodakı Amerika səfirliyi partlayış nəticəsində cüzi zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" Norveç polisinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, partlayış yerli vaxtla təxminən saat 01:00-da (Bakı vaxtı ilə 04:00) baş verib. Partlayış diplomatik nümayəndəliyin binalarından birinə cüzi ziyan vurub. İnsident nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

    Qeyd olunur ki, partlayış yerini və ətraf ərazi polislər, pilotsuz uçuş aparatları və helikopterlərlə nəzarətə götürülüb. Polis bir və ya bir neçə potensial cinayətkarı axtarır.

    Oslo polisinin rəisi Mikael Dellemyur "TV2" kanalına bildirib ki, partlayıcı qurğunu bir şəxs işə salıb, istintaq aparılır.

    Norveç ABŞ səfirliyi partlayış
    Полиция: Посольство США в Норвегии незначительно повреждено из-за взрыва

    Son xəbərlər

    13:23

    Qazaxıstanın üç diplomatı Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    13:08

    Nəriman Axundzadə ABŞ-yə yollanıb

    Futbol
    13:06

    Pakistan Senatının sədri İranın Azərbaycana dron hücumlarından narahatlığını ifadə edib

    Milli Məclis
    12:58

    Polis: ABŞ-nin Norveçdəki səfirliyi partlayış nəticəsində cüzi zədələnib

    Digər ölkələr
    12:42
    Foto

    Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə 67 ölkənin 1873 vətəndaşı İrandan təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    12:36

    Yulian Brandt cari mövsümün sonunda "Borussiya"dan ayrılacaq

    Futbol
    12:23

    Bakı və Abşeron yarımadasına yağış, bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:19

    Tramp: Müttəfiqlərin İrana qarşı əməliyyatda iştirakı ABŞ-ni narahat etmir

    Digər ölkələr
    12:02
    Foto

    Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qar örtüyünün hündürlüyü bir metri keçib

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti