Polis: ABŞ-nin Norveçdəki səfirliyi partlayış nəticəsində cüzi zədələnib
Digər ölkələr
- 08 mart, 2026
- 12:58
Norveçin paytaxtı Oslodakı Amerika səfirliyi partlayış nəticəsində cüzi zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" Norveç polisinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, partlayış yerli vaxtla təxminən saat 01:00-da (Bakı vaxtı ilə 04:00) baş verib. Partlayış diplomatik nümayəndəliyin binalarından birinə cüzi ziyan vurub. İnsident nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Qeyd olunur ki, partlayış yerini və ətraf ərazi polislər, pilotsuz uçuş aparatları və helikopterlərlə nəzarətə götürülüb. Polis bir və ya bir neçə potensial cinayətkarı axtarır.
Oslo polisinin rəisi Mikael Dellemyur "TV2" kanalına bildirib ki, partlayıcı qurğunu bir şəxs işə salıb, istintaq aparılır.
