    Полиция: Посольство США в Норвегии незначительно повреждено из-за взрыва

    Американское посольство в Осло получило незначительные повреждения в результате взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на норвежскую полицию.

    По ее информации, взрыв произошел примерно в 01:00 по местному времени (04:00 по Баку). Детонация привела к незначительным повреждениям одного из зданий диппредставительства. Пострадавших в результате инцидента нет.

    Отмечается, что место взрыва и территорию вокруг патрулируют полицейские с собаками, беспилотники и вертолеты. Полиция разыскивает одного или нескольких потенциальных злоумышленников.

    Глава полиции Осло Микаэль Деллемюр сообщил телеканалу TV2, что взрывное устройство привел в действие человек, ведется расследование.

    Polis: ABŞ-nin Norveçdəki səfirliyi partlayış nəticəsində cüzi zədələnib
