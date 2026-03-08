Полиция: Посольство США в Норвегии незначительно повреждено из-за взрыва

Американское посольство в Осло получило незначительные повреждения в результате взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на норвежскую полицию.

По ее информации, взрыв произошел примерно в 01:00 по местному времени (04:00 по Баку). Детонация привела к незначительным повреждениям одного из зданий диппредставительства. Пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что место взрыва и территорию вокруг патрулируют полицейские с собаками, беспилотники и вертолеты. Полиция разыскивает одного или нескольких потенциальных злоумышленников.

Глава полиции Осло Микаэль Деллемюр сообщил телеканалу TV2, что взрывное устройство привел в действие человек, ведется расследование.