İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Daxili siyasət
    • 08 mart, 2026
    • 12:42
    Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə 67 ölkənin 1873 vətəndaşı İrandan təxliyə olunub

    ABŞ və İsrailin fevralın 28-də başlatdığı hərbi əməliyyatlar səbəbindən İrandan ümumilikdə 1873 nəfər Azərbaycan sərhədi vasitəsilə təxliyə olunub.

    "Report"un xəbərinə görə, onlar 67 ölkənin vətəndaşlarıdır.

    Məlumata əsasən, fevralın 28-i saat 08:00-dən martın 8-si saat 10:00-a qədər 309 Azərbaycan vətəndaşı ilə yanaşı, Çinin 529, Rusiyanın 282, Tacikistanın 173, Pakistanın 123, Omanın 57, İtaliyanın 44, İndoneziyanın 32, İranın 25, İspaniyanın 26, Səudiyyə Ərəbistanının 18, Fransanın 16, Gürcüstanın 13, Bolqarıstanın 10, Konqo Demokratik Respublikasının 10, Braziliyanın 8, Böyük Britaniyanın 8, Belarus 7, Özbəkistan 12, Almaniya 14, BƏƏ, Slovakiya, Kanadanın hərəsinin 6, Serbiya 5, Nigeriya 10, Əfqanıstan, Qazaxıstan, Çexiya, Avstriya, İsveçrənin hərəsinin 5, Bəhreyn 4, İordaniya 4, Şri-Lanka 4, Yaponiya 17, Ukrayna, Türkiyə, Macarıstan, Belçika, Küveytin, Banqladeşin hərəsinin 4, Filippin, Qətər, Meksika, Finlandiya, Xorvatiya, Rumıniya hərəsinin 3, Nepal, Livan, Yəmən, Qırğızıstan, Sudan, Hindistan, Kiprin hərəsinin 2, Polşa, Avstraliya, Tunis, Cənubi Afrika Respublikası, Maldiv Adaları, Myanmar, Kuba, İsveç, Vatikan, Argentina, Bosniya və Herseqovina, Latviya, Misir, ABŞ-nin hərəsinin 1 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub.

    С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1 873 человека

