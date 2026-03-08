С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1 873 человека

После начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля из этой страны через азербайджанскую границу в общей сложности были эвакуированы 1 873 человека.

Как сообщает Report, среди эвакуированных граждане 67 стран.

При этом с 08:00 28 февраля до 10:00 8 марта в страну вернулись 309 граждан Азербайджана.

В целом за указанный отрезок времени из Ирана через азербайджанскую границу были эвакуированы 529 граждан Китая, 282 - России, 173 - Таджикистана, 123 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 25 - Ирана, 26 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 16 - Франции, 13 - Грузии, 10 - Болгарии, 10 - Демократической Республики Конго, 8 - Бразилии, 8 - Великобритании, 7 - Беларуси, 12 - Узбекистана, 14 - Германии, по 6 - ОАЭ, Словакии и Канады, 5 - Сербии, 10 - Нигерии, по 5 - Афганистана, Казахстана, Чехии, Австрии и Швейцарии, 4 - Бахрейна, 4 - Иордании, 4 - Шри-Ланки, 17 - Японии, по 4 - Украины, Турции, Венгрии, Бельгии, Кувейта и Бангладеш, по 3 - Филиппин, Катара, Мексики, Финляндии, Хорватии и Румынии, по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Судана, Индии и Кипра, по 1 - Польши, Австралии, Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Швеции, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и США.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.