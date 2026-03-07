İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Futbol
    • 07 mart, 2026
    • 21:32
    Küveytdə qalan hakimlərimiz Vətənə dönüblər

    Azərbaycanlı FIFA referisi Əliyar Ağayev və FIFA VAR referisi Nicat İsmayıllı Yaxın Şərqdə baş verən hərbi gərginlik səbəbindən bir müddət Küveytdən Azərbaycana qayıda bilmirdilər.

    Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasından (AFFA) "Report"a bildirilib ki, bu gün referilərimiz təhlükəsiz şəkildə vətənə qayıdıblar.

    AFFA yaranmış vəziyyət zamanı göstərilən dəstəyə görə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə və Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyinə təşəkkürünü bildirib.

    Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родину

