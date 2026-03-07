Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родину

Азербайджанский судья Международной федерации футбола (ФИФА) Алияр Агаев и видеоассистент судьи Ниджат Исмаиллы, ранее оставшиеся в Кувейте из-за военных действий на Ближнем Востоке, успешно вернулись на родину.

Об этом Report сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

АФФА выразила благодарность Министерству иностранных дел нашей страны и посольству Азербайджана в Кувейте за содействие в возвращении наших граждан.