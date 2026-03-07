Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родину

    Происшествия
    • 07 марта, 2026
    • 21:46
    Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родину

    Азербайджанский судья Международной федерации футбола (ФИФА) Алияр Агаев и видеоассистент судьи Ниджат Исмаиллы, ранее оставшиеся в Кувейте из-за военных действий на Ближнем Востоке, успешно вернулись на родину.

    Об этом Report сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

    АФФА выразила благодарность Министерству иностранных дел нашей страны и посольству Азербайджана в Кувейте за содействие в возвращении наших граждан.

    ФИФА АФФА судьи возвращение на родину Ближний Восток
    Küveytdə qalan hakimlərimiz Vətənə dönüblər
    Ты - Король

    Последние новости

    21:55

    Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку

    Внешняя политика
    21:54

    Беспилотники "Хезболлах" атаковали НПЗ в Хайфе

    Другие страны
    21:46

    Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родину

    Происшествия
    21:36

    Израиль за двое суток нанес 300 ударов по объектам в Иране

    Другие страны
    21:25
    Фото

    Тюркские государства выразили решительную поддержку Азербайджану и Турции

    Внешняя политика
    21:20

    США осудили атаки иранских беспилотников на территорию Азербайджана

    Внешняя политика
    21:10

    В Манаме из-за иранских ударов произошел пожар

    Другие страны
    21:07

    Главы МИД ОТГ выступили с совместным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:56

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей