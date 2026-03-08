Yulian Brandt cari mövsümün sonunda "Borussiya"dan ayrılacaq
Futbol
- 08 mart, 2026
- 12:36
Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunun futbolçusu Yulian Brandt cari mövsümün sonunda komandadan ayrılacaq.
"Report" xəbər verir ki, almaniyalı yarımmüdafiəçi 2025/2026 mövsümü başa çatdıqdan sonra Dortmund təmsilçisini azad agent kimi tərk edəcək.
29 yaşlı futbolçunun karyerasını harada davam etdirəcəyi yaxın aylarda müəyyənləşəcək.
Qeyd edək ki, Yulian Brandt "Borussiya"nın heyətində 7 ildir çıxış edir.
