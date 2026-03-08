Tramp: Müttəfiqlərin İrana qarşı əməliyyatda iştirakı ABŞ-ni narahat etmir

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 08 mart, 2026
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, onu müttəfiqlərin İrana qarşı əməliyyatda iştirakı narahat etmir.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bunu "CBS" telekanalına ABŞ müttəfiqlərinin daha fəal rolu barədə sualı cavablandırarkən bildirib.

    Amerika lideri vurğulayıb ki, Vaşinqtona sadiq ölkələr onun rəhbərlik etdiyi hərbi əməliyyata artıq qatılıblar: "Mənim üçün fərqi yoxdur. Onlar istədiklərini edə bilərlər. Sadiq olanlar artıq iştirak edirlər".

    Telekanalın məlumatına görə, Tramp həmçinin Böyük Britaniyanın Yaxın Şərqə aviadaşıyıcılar göndərmək niyyətini tənqid edərək bu addımın gec atıldığını bildirib.

    "Gəmiləri göndərmək üçün bir az gecdir, elə deyilmi? Bir az gecdir", - o qeyd edib.

    Cümə axşamı Tramp Britaniya Baş naziri Kir Starmeri növbəti dəfə sərt tənqid edərək Londonun İranla münaqişədə Amerika hərbçilərinə dəstək verməkdən ilkin imtinasına görə çox məyus olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, Starmer hərbi bazaları sualsız və tərəddüdsüz ABŞ-yə təqdim etməli idi.

    Donald Tramp ABŞ-nin müttəfiqləri ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Böyük Britaniya Kir Starmer
    Трамп: США не волнует участие союзников в кампании против Ирана

