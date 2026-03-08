Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Трамп: США не волнует участие союзников в кампании против Ирана

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 11:54
    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует участие союзников в кампании против Ирана.

    Как передает Report, об этом он сообщил телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможной более активной роли союзников США.

    Американский лидер при этом подчеркнул, что страны, лояльные Вашингтону, уже участвуют в возглавляемой им военной операции: "Мне все равно. Они могут делать все, что хотят. Те, кто лоялен, уже участвуют".

    По данным телеканала, Трамп также раскритиковал намерение Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток, назвав такой шаг запоздалым.

    "Немного поздно отправлять корабли, не так ли? Немного поздно", - указал он.

    В четверг Трамп в очередной раз сделал выпад против британского премьера Кира Стармера, заявив, что очень разочарован из-за первоначального отказа Лондона оказывать поддержку американским военным в конфликте с Ираном. По его словам, Стармер должен был без вопросов и колебаний предоставить США военные базы.

