Prezidentin sosial media hesablarında Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edilib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə paylaşım edilib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Hörmətli xanımlar! Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı, səadət və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram".

    На страницах президента в соцсетях размещена публикация по случаю 8 Марта

