Prezidentin sosial media hesablarında Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edilib
Daxili siyasət
- 07 mart, 2026
- 22:05
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə paylaşım edilib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Hörmətli xanımlar! Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı, səadət və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram".
Hörmətli xanımlar!— İlham Əliyev (@azpresident) March 7, 2026
Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı, səadət və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.https://t.co/6BKU7x9X6o pic.twitter.com/npxsEDICFP
21:19