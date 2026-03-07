На страницах президента в соцсетях размещена публикация по случаю 8 Марта
- 07 марта, 2026
- 22:07
На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация по случаю 8 Марта – Международного женского дня.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Уважаемые дамы! Искренне поздравляю вас с Международным женским днем и желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах".
Hörmətli xanımlar!— İlham Əliyev (@azpresident) March 7, 2026
Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı, səadət və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.https://t.co/6BKU7x9X6o pic.twitter.com/npxsEDICFP
