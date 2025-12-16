WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Komanda
    • 16 dekabr, 2025
    • 09:10
    FIBA Çempionlar Liqası: Sabah Berlində Alba ilə qarşılaşacaq

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində bu gün sonuncu matçını keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Almaniyanın paytaxtı Berlində "Alba" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 23:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Sabah" B qrupunda 6 xalla sonuncu - dördüncü pillədə qərarlaşıb. "Alba" və Fransanın "Elan Şalon" kollektivləri hərəyə 9 xalla müvafiq olaraq birinci və ikinci pillədə yer alıblar. "Sabah"la eyni xala malik Çexiyanın "Nimburk" komandası üçüncüdür.

