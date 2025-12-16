FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Berlində "Alba" ilə qarşılaşacaq
- 16 dekabr, 2025
- 09:10
"Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində bu gün sonuncu matçını keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Almaniyanın paytaxtı Berlində "Alba" klubu ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma saat 23:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Sabah" B qrupunda 6 xalla sonuncu - dördüncü pillədə qərarlaşıb. "Alba" və Fransanın "Elan Şalon" kollektivləri hərəyə 9 xalla müvafiq olaraq birinci və ikinci pillədə yer alıblar. "Sabah"la eyni xala malik Çexiyanın "Nimburk" komandası üçüncüdür.
