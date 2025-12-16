Лига чемпионов ФИБА: "Сабах" встретится с "Альбой" в Берлине
Командные
- 16 декабря, 2025
- 09:26
Сегодня азербайджанская баскетбольная команда "Сабах" проведет свой последний матч в групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА.
Как сообщает Report, команда под руководством Римаса Куртинайтиса в 23:00 встретится с немецким клубом "Альба" в столице Германии Берлине.
"Сабах" занимает четвертое место в группе B с 6 очками. "Альба" и французская команда "Элан Шалон" находятся соответственно на первом и втором местах, имея по 9 очков. Чешская команда "Нимбурк" с 6 очками занимает третье место.
