    Командные
    • 16 декабря, 2025
    • 09:26
    Лига чемпионов ФИБА: Сабах встретится с Альбой в Берлине

    Сегодня азербайджанская баскетбольная команда "Сабах" проведет свой последний матч в групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА.

    Как сообщает Report, команда под руководством Римаса Куртинайтиса в 23:00 встретится с немецким клубом "Альба" в столице Германии Берлине.

    "Сабах" занимает четвертое место в группе B с 6 очками. "Альба" и французская команда "Элан Шалон" находятся соответственно на первом и втором местах, имея по 9 очков. Чешская команда "Нимбурк" с 6 очками занимает третье место.

    баскетбол ФИБА
    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Berlində "Alba" ilə qarşılaşacaq

