Пенсионер в Нахчыване погиб, упав в костер во дворе своего дома

66-летний житель Нахчывана погиб в результате несчастного случая во дворе собственного дома.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, житель города Ариф Исаев во дворе дома по улице А.Заманова разжег костер.

По информации, мужчине, который месяц назад перенес операцию на сердце, стало плохо после чего он упал в горящий костер. Спустя некоторое время его сестра, проживающая по соседству, обнаружила во дворе обгоревшее тело.

По факту в прокуратуре города Нахчыван проводится проверка.