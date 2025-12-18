Naxçıvanda 66 yaşlı kişi ocağa yıxılaraq ölüb

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Naxçıvan şəhərində 66 yaşlı kişi ocağa yıxılaraq ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan şəhər sakini, 1959-cu il təvəllüdlü Arif Əli oğlu İsayev səhər saatlarında yaşadığı A.Zamanov küçəsi, ev 48 ünvanında yerləşən evin həyətində ağac parçalarını yandırıb.

    Bir ay əvvəl ürək əməliyyatı keçirmiş A.İsayev yanmaqda olan ağac parçalarının üzərinə daha gur alışması üçün benzin tökmək istəyərkən ürəktutması keçirərək ocağın üzərinə yıxılıb. Hadisədən bir qədər sonra qonşuluqda yaşayan bacısı L.İsayeva həyətə gəlib və onun yanmış meyitini aşkar edib.

    Faktla bağlı Naxçıvan Şəhər Prokrorluğunda araşdırma aparılır.

