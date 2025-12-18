Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Баку впервые установлены "умные" светофоры

    Внутренняя политика
    • 18 декабря, 2025
    • 10:55
    В Баку впервые установлены умные светофоры

    В Баку впервые внедрена система адаптивных, или так называемых "умных", светофоров, которая позволяет регулировать движение транспорта в режиме реального времени и снижать заторы на дорогах.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), проект реализуется в рамках пилотной программы при участии зарубежных специалистов.

    На первом этапе "умные" светофоры были установлены в Бинагадинском районе столицы - на пересечении проспекта Азадлыг с улицами Джафара Хандана и Масуда Давудоглу, у полной средней школы №115 (пешеходный светофор), а также на перекрестках улицы Джафара Хандана с улицами Ахмеда Раджабли, Анара Шукюрова, Ибрагимпаши Дадашова, Шовкета Мамедова и Алишира Навои. В настоящее время система проходит тестовый период эксплуатации.

    "Умные" светофоры оснащены датчиками, камерами, а в ряде случаев и радарами, которые измеряют интенсивность движения. Собранные данные передаются в центральную систему управления, где программа в режиме реального времени определяет, в каком направлении необходимо увеличить или сократить время зеленого сигнала. В отличие от обычных светофоров, работающих по фиксированному графику, "умная" система постоянно подстраивается под дорожную ситуацию.

    В часы пик, когда поток транспорта резко возрастает, традиционные светофоры не учитывают эти изменения, что приводит к образованию длинных заторов. Адаптивная система автоматически увеличивает продолжительность зеленого сигнала на наиболее загруженных направлениях. В случае ДТП или временного перекрытия дорог система оперативно анализирует ситуацию, меняет приоритеты движения и помогает равномерно распределить транспортный поток.

    Отмечается, что по итогам пилотного проекта будет принято решение о расширении системы "умных" светофоров на другие улицы и проспекты Баку.

    умные светофоры ЦИУТ регулирование движения
    Видео
    Bakıda ilk dəfə "ağıllı svetoforlar" quraşdırılıb

    Последние новости

    11:12

    Назначены заместители директоров в Парк высоких технологий

    Наука и образование
    11:08

    Анар Алиев: 92% трудовых договоров за семь лет пришлись на частный сектор

    Бизнес
    10:58

    В Гусарском районе убита женщина, в качестве подозреваемого задержан экс-супруг

    Происшествия
    10:55
    Видео

    В Баку впервые установлены "умные" светофоры

    Внутренняя политика
    10:49

    Турецкая певица Алейна Тилки и еще несколько известных лиц задержаны - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    10:45

    Пенсионер в Нахчыване погиб, упав в костер во дворе своего дома

    Происшествия
    10:44

    США вывели на орбиту экспериментальные спутники в форме диска

    Другие страны
    10:40

    ЕАБР планирует развивать исламские финансовые продукты

    Финансы
    10:22

    В Сумгайыте женщина обманом завладела 7 тыс. манатов

    Другие
    Лента новостей