В Баку впервые установлены "умные" светофоры

В Баку впервые внедрена система адаптивных, или так называемых "умных", светофоров, которая позволяет регулировать движение транспорта в режиме реального времени и снижать заторы на дорогах.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), проект реализуется в рамках пилотной программы при участии зарубежных специалистов.

На первом этапе "умные" светофоры были установлены в Бинагадинском районе столицы - на пересечении проспекта Азадлыг с улицами Джафара Хандана и Масуда Давудоглу, у полной средней школы №115 (пешеходный светофор), а также на перекрестках улицы Джафара Хандана с улицами Ахмеда Раджабли, Анара Шукюрова, Ибрагимпаши Дадашова, Шовкета Мамедова и Алишира Навои. В настоящее время система проходит тестовый период эксплуатации.

"Умные" светофоры оснащены датчиками, камерами, а в ряде случаев и радарами, которые измеряют интенсивность движения. Собранные данные передаются в центральную систему управления, где программа в режиме реального времени определяет, в каком направлении необходимо увеличить или сократить время зеленого сигнала. В отличие от обычных светофоров, работающих по фиксированному графику, "умная" система постоянно подстраивается под дорожную ситуацию.

В часы пик, когда поток транспорта резко возрастает, традиционные светофоры не учитывают эти изменения, что приводит к образованию длинных заторов. Адаптивная система автоматически увеличивает продолжительность зеленого сигнала на наиболее загруженных направлениях. В случае ДТП или временного перекрытия дорог система оперативно анализирует ситуацию, меняет приоритеты движения и помогает равномерно распределить транспортный поток.

Отмечается, что по итогам пилотного проекта будет принято решение о расширении системы "умных" светофоров на другие улицы и проспекты Баку.