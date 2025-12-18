Верховный суд: Начисление процентов на проценты по долгу незаконно

Верховный суд Азербайджана постановил, что взыскание процентов с уже начисленных процентов по долгу противоречит законодательству.

Как сообщает Report, такое положение закреплено в решении Верховного суда, которым сформирована единая судебная практика по вопросу расчета процентов за просрочку возврата долга.

Поводом для разбирательства стал спор, в котором истец требовал взыскать с должника дополнительные проценты за просрочку, начислив их на общую сумму основного долга и процентов, ранее присужденных судом. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, после чего дело было рассмотрено в кассационном порядке.

Верховный суд указал, что в соответствии с нормами Гражданского кодекса проценты за просрочку могут начисляться только на непогашенную сумму основного долга и лишь до дня его возврата. Начисление новых процентов на ранее взысканные проценты фактически означает "проценты на проценты", что прямо запрещено законом.

Также подчеркнуто, что даже если проценты взысканы по судебному решению, они не превращаются в основной долг. Требование процентов с процентов необоснованно ухудшает положение должника и противоречит принципу справедливости.

В итоге Верховный суд оставил решение апелляционной инстанции без изменений, отклонив кассационную жалобу истца.